الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية الجورجي

الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية جورجيا إيليا دارشياشفيلي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والخطوات التي يقوم بها البلدان لتطويرها في مختلف المجالات.



واستعرض الصفدي و دارشياشفيلي العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمامٍ المشترك، وأكدّا التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، والسياحية، ومكافحة الإرهاب، وجهود تعزيز الاستقرار الإقليمي.

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