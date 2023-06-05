التنمية والتشغيل : 545 قرضا مستهدفا من قرار فصل الذمم وإعادة الجدولة

الوكيل الاخباري - قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، إن قرار مجلس الوزراء يوم أمس بالموافقة على فصل الذِّمم للقروض الجماعيَّة التي منحها الصّندوق عام 2016م وبداية عام 2017م، يتضمن برنامج التشغيل الذاتي الجماعي.



وقال للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، إن البرنامج يقدم تمويلا يصل إلى 30 ألف دينار لمجموعات من 4-6 أشخاص متضامنين متكافلين لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل، مبينا أن قرار فصل الذمم فيما بينهم يعني أن يتحمل كل مقترض منهم حصته من القرض، لتتحول قروض المجموعة الجماعية إلى قروض فردية.



وأشار إلى أن القرار يشمل المقترضين غير المستفيدين من قرارات فصل الذمم وإعادة الجدولة السابقة، بمنحهم مُهلة إضافيَّة لجدولة قروضهم حتَّى تاريخ 30/6/2024م، على أن تتاح لهم الجدولات والتسويات لمدة تصل إلى 10 أعوام دون أي أرباح أو فوائد أو غرامات.



“وقدم البرنامج 1265 قرضا جماعيا لـ 6 آلاف مقترض”، وفق الوريكات الذي بين أن عدد القروض التي لم تستفد من قرارات فصل الذمم وإعادة الجدولة السابقة يبلغ 545 قرضا وهي المستهدفة من القرار الجديد، موضحا أن الجدولات والتسويات ستناسب قدراتهم المالية، وستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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