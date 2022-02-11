وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية

الوكيل الاخباري - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، أن البلدين ماضيان في تعزيز علاقاتهما المتميزة والعمل المشترك لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



وشدّد الوزيران خلال محادثات أجرياها في عمّان اليوم على صلابة علاقات الشراكة والحرص على تعزيزها عبر زيادة التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم.

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