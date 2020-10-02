وزير الخارجية يعلن إصابة 16 موظفا في الوزارة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن إصابة 16 موظفا في الوزارة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الصفدي في تغريدة له صباح اليوم الجمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان الوزارة قد قامت بأخذ جميع الاجراءات الوقائية حسب البروتوكولات الطبية المعتمدة بعد ظهور نتائج الفحوصات ، حيث تطبق الوزارة الاجراءات الوقائية من التزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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