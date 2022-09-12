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الإثنين، 12-09-2022 07:25 م

وزير الخارجية يلتقي وفداً ألمانياً

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الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وفداً ألمانياً برئاسة النائب نيلز شميد، المتحدث بالشؤون الخارجية في المجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعي الديمقراطي.

وأكد الصفدي خلال اللقاء استراتيجية العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك لاستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبما يخدم المصالح المشتركة.

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