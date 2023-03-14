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الثلاثاء، 14-03-2023 01:26 م

وزير الخارجية ينقل تحيات الملك لإمبراطور اليابان

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم، رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في اجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وعديد قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. 

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ونقل الصفدي، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو، وإلى رئيس الوزراء، وحرص جلالته تعزيز علاقات الشراكة التاريخية بين البلدين. وأكد كيشيدا تطلعه إلى زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان، الشهر القادم، لبحث سبل تعميق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين وتوسعة التعاون في مختلف المجالات. 


وجرى خلال الاجتماع استعراض مخرجات جلسة الحوار الاستراتيجي الثالثة التي عقدها الصفدي مع نظيره الياباني هاياشي، أمس، والهادفة إلى تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 


وأكد رئيس الوزراء الياباني تثمين بلاده لعلاقتها مع الأردن ولدور المملكة الرئيس في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ثمن الدور الإنساني الكبير للمملكة في استضافة اللاجئين السوريين. وشدد أن اليابان تريد تعاوناً أوسعاً مع الأردن في عديد مجالات اقتصادية واستثمارية وتعليمية ودفاعية.


وأكد الصفدي اهتمام المملكة في زيادة التعاون مع اليابان، وثمن دعمها للأردن وإسهامها في برامج تنموية مشتركة في مجالات تشمل الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات. كما أكد الصفدي أهمية دعم اليابان للاجئين ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وبحث الصفدي وكيشيدا عديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، حيث ثمن الصفدي موقف اليابان الداعم لحل الدولتين. وحذر الصفدي من خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد ضرورة وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، وإيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين. 


وبحث الاجتماع أيضاً الأوضاع في منطقة "المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة"، حيث أكد الصفدي دعم المملكة لليابان في جهودها لحل القضايا العالقة مع كوريا الشمالية، بما في ذلك قضية المختطفين اليابانيين.


واستكمالاً لسلسلة اللقاءات التي أجراها الصفدي خلال زيارته لليابان، بحث الصفدي ورئيس مجلس النواب الياباني هوسودا هيرويوكي، في لقاء ضم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، سبل توسعة آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين‬، وناقشا عديد قضايا ذات اهتمام مشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وجهود حل الأزمات.


والتقى الصفدي والوزيرة طوقان، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية-اليابانية تاناكا كازونوري، وعدد من أعضاء اللجنة، في اجتماع استعرض العلاقات الثنائية بين ‫المملكة واليابان‬، وأهمية دور البرلمانيين في توطيدها، كما ناقش اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وأجرى الصفدي وطوقان‬ مباحثات مع رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية ‪(JETRO)‬ ساساكي نوبوهيكو، تناولت سبل توسعة دائرة الاستثمارات اليابانية في الأردن، وتعزيز التعاون الثنائي ما بين الشركات الأردنية واليابانية. 


إلى ذلك، استضاف نادي المراسلين الأجانب في ‫اليابان، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في جلسة حوارية للحديث حول العلاقات الأردنية-اليابانية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأزمات اللجوء، وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية.


 




 

 


 

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