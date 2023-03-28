وزير الداخلية: لم يتم رفع رسوم ترخيص المركبات في 2023

الوكيل الإخباري - نفى وزير الداخلية مازن الفراية رفع رسوم ترخيص المركبات الخصوصي السنوية خلال العام الحالي أو العام السابق.



وقال الفراية، في رده على سؤال نيابي، إن رسوم تجديد رخص المركبات تخضع لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات وتعديلاته رقم (100) لسنة 2015، والذي يعتمد على أساس سعة المحرك لاحتساب رسوم التجديد للمركبات أقل من (3000 سي سي) وسعة المحرك والقيمة الجمركية حسب البند (46) من البيان الجمركي للمركبة وتاريخ التسجيل للمركبات ذات سعة أكثر من (3000 سي سي).



وأضاف أن جميع المركبات المسجلة والمرخصة منذ نفاذ أحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات وتعديلاته رقم (100) لسنة 2015 موحدة بين جميع المركبات وحسب سعة المحرك والمركبات أقل من (3000 سي سي) والمسجلة قبل نظام رقم (100) لسنة 2015 موحدة بين جميع المركبات، أما بشأن الفروقات في الرسوم فإنها تبرز على المركبات ذات سعة أكثر من (3000 سي سي) والمسجلة قبل نفاذ أحكام النظام أعلاه والتي تخضع لنظام رقم (103) لسنة 2008 وبموجبه تستوفى الرسوم حسب سعة المحرك أو القيمة الجمركية أو تاريخ التسجيل.



ويعقد مجلس النواب، صباح غدا الأربعاء، جلسةً رقابية، لمناقشة ردود الحكومة، على 30 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.

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