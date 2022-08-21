وزير الزراعة : التوقيع مع مستثمر للبدء بإنشاء 3 مصانع بالأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - رجح وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، التوقيع مع مستثمر الاسبوع المقبل أو الذي يليه للبدء بإنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية للإستفادة من الفائض الإنتاجي في تلك المنطقة.



وبين خلال حديثه لقناة المملكة أن هنالك مشاريع بالمرحلة النهائية لإنشاء 3 مصانع بالأغوار الجنوبية وجرى التدقيق عليهم من مؤسسة المدن الصناعية.



"الأسبوع المقبل أو الذي يليه سيتم التوقيع مع مستثمر للبدء بإنشاء تلك المصانع للإستفادة من الفائض الإنتاجي ، المصانع عملها يتعلق بتجفيف وتفريز رب البندورة." وفق حنيفات .

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