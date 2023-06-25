وزير الزراعة : الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في إطار مبادرة "لا هدر الغذاء"؛ مشروعا لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء في الأردن.



وسيقدم المشروع منصة لتنسيق جميع المبادرات الوطنية تحت مظلة واحدة توفر الدعم المطلوب لزيادة الكفاءة والفعالية والاستدامة لجهود إدارة هدر الغذاء في الأردن على مختلف المستويات.



وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، خالد الحنيفات، التقى بالمبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء، حيث أكّد أهمية منع هدر الغذاء، مع الأخذ في الاعتبار الموارد المحدودة في الأردن.



وأكّد أن الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا، حيث أطلق خارطة طريق تنظم عمل المبادرات الشبابية في مجال وقف هدر الغذاء.

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