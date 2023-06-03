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السبت، 03-06-2023 12:17 م

الزراعة توضح حول وجود مشاكل في محصول البطيخ المحلي

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الوكيل الإخباري - نفت وزارة الزراعة ما يشاع عن وجود مشاكل في محصول البطيخ المحلي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان لها، أن هذه الإشاعة متكررة يتداولها البعض لغايات رفع المشاهدات وذلك على حساب القطاع الزراعي وسمعة المنتج المحلي.

وأشارت إلى أن الوزارة تؤكد للعام العاشر على التوالي على سلامة المنتج المحلي ومحصول البطيخ وأن كل ما يتم تداولة مكرر وعارٍ على الصحة .

وبينت الوزارة أن المنتج المحلي من البطيخ يتم تصديره إلى قرابة 60 دولة ومطلوب في كافة الأسواق العالمية ويعتبر الأكثر جودة في الإقليم والمنطقة .

وأهابت بوسائل الإعلام والمهتمين ضرورة عدم تداول هذه الاشاعة دون تثبت لما لها من أثر اقتصادي على المزارعين وعلى الاقتصاد الوطني إلى المنتج المحلي يتم تصديره الى قرابة 60 دولة ومطلوب في كافة الأسواق العالمية ويعتبر الأكثر جودة في الإقليم والمنطقة .

 




 

 


 

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