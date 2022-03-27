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الأحد، 27-03-2022 08:18 م

وزير الزراعة : توفر الدواجن بالجودة والكميات المطلوبة لرمضان

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 الوكيل الاخباري - التقى وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الأحد، في مكتبه عدد من أعضاء الاتحاد النوعي للدواجن وتابع واقع توفر كميات الدواجن للشهر الفضيل وبين الحنيفات ان الوزارة حريصة على توفر المعروض من الدواجن بما يلبي حاجة المواطن طوال الشهر الفضيل وان الوزارة تدرس وتتابع كافة المنتجات وتوفرها من خلال الاتحاد والنقابات المعنية للوقوف بشكل استباقي على اي نقص والعمل على توفير المنتجات بالجودة والكمية المناسبة للمستهلك الأردني. 

وأشار الحنيفات ان الوزارة منفتحة على كافة الجهات وتتابع بشكل مباشر كل التغيرات والكلف وتعمل على استدامة التوازن في كافة المواد دون مغالاه او احتكار لأي سلعة كانت وتقدر تعاون كافة القطاعات الجادة والمسؤولة والتي تعمل ضمن مظلة وطنية واضحة .

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