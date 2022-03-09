الزراعة تتابع توفر الدواجن واللحوم استعدادا لشهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - عقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اجتماعا موسعا في مكتبه اليوم الأربعاء ضم الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، ومستوردي الدواجن المجمدة واللحوم الحمراء والحيوانات الحية لمتابعة الكميات المتاحة من اللحوم الحمراء والبيضاء، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.



ودعا الحنيفات إلى ضرورة توفير الكميات المطلوبة للأسواق المحلية، والحفاظ على مستوى عادل للأسعار، مبديا استعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإتاحة المنتجات الزراعية مع الحفاظ على معايير سلامة وجودة المنتجات.



وأشار الى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تعدد مناشىء اللحوم المستوردة مع الحفاظ على معايير الحجر البيطري، ووفق معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

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