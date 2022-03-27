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الأحد، 27-03-2022 07:29 م

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد حنيفات الأحد، إن اتحاد مربي الأبقار "انفرد" بقرار رفع الأسعار دون أي مسوغ قانوني وهذا سينعكس على أسعار الألبان ومشتقاتها على المستهلك و"لن نسمح بأي تجاوز بالقانون في هذا المجال لذلك تم تحويل الاتحاد إلى الادعاء العام ضمن الأصول القانونية".

وأضاف حنيفات في تصريح لـ "المملكة": "تم اتخاذ إجراء دراسة إمكانية استخدام الحليب المجفف ضمن معادلة سعرية مختلفة لأن هناك مواصفة قياسية أخرى للحليب المجفف (...) لا يوجد أي إشكالية صحية أو فنية في استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان".

وقال، إنه "سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لمعادلة سعرية مختلفة في حال استمر اتحاد مربي الأبقار بهذه الخطة التصعيدية غير المبررة وهي من طرف واحد ودون التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة ، وهناك أيضا باب مفتوح لدراسة إمكانية فتح باب الاستيراد للأبقار لزيادة المخزون الغذائي من هذه المادة".

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