وزير الزراعة يبحث تحديات الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، مع مستثمرين التحديات التي تواجه مشروع استثمار أراضي الخزينة لأغراض زراعية في حوضي السرحان والحماد.



واستمع الحنيفات، خلال اللقاء، إلى مداخلات المستثمرين، وأكد المضي في تذليل التحديات وصولا إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأراضي بما يحقق القيمة المضافة من تشغيل أبناء المجتمعات المحلية، واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة في الري، والتوجه نحو مشاريع ريادية وزراعات تصديرية وتصنيعية، وزراعة محاصيل العجز، وزيادة الإنتاج من السلع لدعم استراتيجية الأمن الغذائي.

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