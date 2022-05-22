ولي العهد يفتتح المرحلة الأولى لمشروع مصنع ألبسة في العقبة

الوكيل الاخباري - افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمحافظة العقبة مساء الأحد، المرحلة الأولى لمشروع مصنع “جيا للألبسة الجاهزة” الذي يعمل تحت مظلة شركة “الأزياء التقليدية”.



وجال سموه في أقسام التدريب والإنتاج والتغليف في المصنع.



ويوفر المصنع نحو 450 فرصة عمل بينهم 90% لأردنيين، ويدّرب عشرات العاملين شهرياً، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى اليومية نحو 450 ألف قطعة ملابس.

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