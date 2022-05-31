تعثر مشروع مصنع الحاويات في غرب اربد

الوكيل الاخباري - لا يزال مشروع مصنع حاويات النفايات في بلدية غرب اربد، متعثراً وغير قادر على الإنتاج رغم مضي أكثر من 9 سنوات على إنشائه.



وكان المشروع الذي أنشىء بتمويل من منظمات دولية ومساهمة من صندوق البلدية بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون دينار، يعول عليه في تحقيق دخل مالي للبلدية عبر إنتاج الحاويات وبيعها للبلديات في إقليم الشمال إلى جانب توفيرها لمناطق البلدية الخدمية.



وقال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، رداً على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مصنع الحاويات الكائن في بلدة بيت يافا يكبّد البلدية خسائر مالية شهرية تزيد عن ألفي دينار من رواتب موظفين وفواتير كهرباء دون إنتاج حاوية واحدة.



وأضاف أن إنتاج المصنع متوقف منذ ما يزيد عن 9 سنوات، وأن الإدارة الجديدة للبلدية تفاجأت بعدم وجود أية خطة تشغيلية وتنفيذية للمصنع، الذي كان من المفترض على الأقل أن ينتج الحاويات لمناطق غرب إربد كافة ليوفر على البلدية دفع الأموال لشراء حاويات جديدة أو إعادة صيانة القديمة منها.



وأشار البطاينة إلى أن تشغيل المصنع بالشكل الصحيح والمطلوب يحتاج لدعم مالي لاستكمال شراء المعدات الحديثة المتطورة مثل ماكينة قص ليزر على سبيل المثال لا الحصر، إلى جانب توفير كادر فني مؤهل للعمل والإنتاج.

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