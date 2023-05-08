بدء استكمال البرنامج التدريبي لدعم استراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة

الوكيل الاخباري - بدأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، استكمال البرنامج التدريبي المتخصص لمشروع دعم استراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة محليا اعتبارا من اليوم الإثنين والذي يختتم أعماله الأربعاء المقبل.



وبدأت فعاليات البرنامج برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز ، وبحضور مشاركين من وزارة الزراعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجامعة الأردنية والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية إضافة الى جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية وعدد من المشاركين يمثلون القطاع الخاص.

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