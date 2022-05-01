إربد : فريق مبادرون يختتم حملته الرمضانية الخيرية

الوكيل الاخباري - اختتم فريق "مبادرون" التطوعي في بلدة دير السعنة بلواء الطيبة غربي اربد اليوم السبت، حملته الرمضانية الخيرية الهادفة الى مساعدة الأسر الفقيرة خلال الشهر الفضيل.



وقال رئيس الفريق عضو مجلس بلدية الطيبة الجديدة محمود الهياجنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي تواصلت على مدى أيام شهر رمضان المبارك بجهود شباب الفريق المتطوعين استطاعت تلبية احتياجات مئة أسرة من الطرود الخيرية التي تشمل المواد التموينية والغذائية، اضافة الى المعونات النقدية وتوزيع كسوة العيد على الأسر المحتاجة.

اضافة اعلان