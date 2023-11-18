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السبت، 18-11-2023 06:58 م

وزير الزراعة يفتتح مركزين لتعبئة وفرز الفواكه والتمور

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة خالد الحنيفات، مركزين للتعبئة والفرز والتبريد بالسوق المركزي للخضار والفواكه، حيث إنّ المركز الأول متخصص في استقبال الفواكه المحلية مثل الكاكا والرمان

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ووفقا لبيان الوزارة، يتم تصنيفها وتعبئتها وتخزينها بالتبريد لأغراض التصدير واحتياجات السوق المحلي، حيث تبلغ طاقتها اليومية 50 طناً من الكاكاو والتفاح والرمان وبالشراكة من الجمعية الأردنية لمنتجي فاكهة التفاح والكاكا.


كما افتتح الحنيفات مركز لتعبئة وفرز الفواكه والتمور الذي يصنف الأكبر في الأردن والذي يستخدم أحدث التقنيات الحديثة والمحوسبة في العالم، بطاقة يومية تزيد عن 60 طناً، وسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف سنوياً.


وأكّد أن الوزارة ومن خلال نهج حماية المنتج المحلي ودعم وتمويل محاصيل النقص ساعدت في زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بالإضافة إلى إحلال محاصيل مثل الكاكا والتفاح والنكتارين، بالإضافة إلى رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الخضار مثل البطاطا والبصل والجزر والثوم.


وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطتها على تشجيع التوسع في التبريد والتخزين لضمان توفر المنتجات الزراعية للتصدير والاحتياجات المحلية على مدار العام، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.


 




 

 


 

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