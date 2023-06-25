وزير الزراعة يفتتح مهرجان نكهات أردنية وأميركية

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، مساء اليوم الأحد، فعاليات مهرجان نكهات أردنية وأميركية، والذي تضمن بازارا للمنتجات الريفية ومطبخا للأطعمة الأردنية والأميركية ومنتجات ريادية بحضور نائب السفير الأميركي بالوكالة لدى الأردن آلان آير.



وأكد الحنيفات عمق العلاقات الأردنية الأميركية، مشيرا إلى أن مثل هذه المهرجان يعزز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وهو ترجمة للعلاقات المتميزة بينهما.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع متعدده لدعم الأسر المنتجة ودعمها وتمويلها، وإيجاد المسار التسويقي المناسب، لافتا إلى أن هذا المهرجان يمثل فرصة تسويقية مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية .

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