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الحنيفات: استراتيجية الأمن الغذائي توفر السلع بسعر معتدل

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الخميس، 22-06-2023 07:07 م

الحنيفات: استراتيجية الأمن الغذائي توفر السلع بسعر معتدل

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الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إنّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030. تهدف إلى ضمان توفر السلع وسهولة الوصول إليها بسعر معتدل وجودة عالية.اضافة اعلان


وأضاف الحنيفات، أنه تم التوافق على تفاصيل نظام خاص بالمجلس الأعلى للأمن الغذائي الذي يرأسه رئيس الوزراء والقطاع الخاص، حيث إنّ مهام المجلس واسعة، وذلك في تصريح للمملكة.

وبين، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خرجت بتوصية متعلقة بالمجلس الأعلى للأمن الغذائي الذي سيكون له أمانة عامة، حيث لها مخطوطات واضحة لتحديد الأنشطة ومسؤولية كل جهة ومؤشرات أداء مرتبطة في كل جهة وموائمتها وتحقيقها لهذه الأهداف.

وأشار، إلى أن وزارة الزراعة لها مؤشرات واضحة تعتمد على معايير عالمية وقاعدة بيانات تستهدف التأثير في المؤشرات العالمية للأمن الغذائي.

 




 

 


 

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