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الجمعة، 23-06-2023 07:21 م

تشكيلات في وزارة الزراعة - أسماء

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اجراء تشكيلات ادارية في مديريات الوزارة ، كالتالي:

1- المهندس الزراعي لافي عبد سليمان وادي قائما بأعمال مدير مديرية لواء وادي السير

2- نقل المهندس الزراعي زياد محمد احمد علاوي مديرا لمديرية زراعة لواء عي

3- المهندس الزراعي هيثم محمد عبد المهدي الغصاونة الرواشدة قائما بأعمال مدير مديرية زراعة لواء القويرة

4- المهندس الزراعي لؤي محمد عبدالكريم العدوان قائما بأعمال رئيس مركز زراعي جسر الملك حسين بمديرية زراعة وادي الأردن.

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