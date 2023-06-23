تشكيلات في وزارة الزراعة - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اجراء تشكيلات ادارية في مديريات الوزارة ، كالتالي:
1- المهندس الزراعي لافي عبد سليمان وادي قائما بأعمال مدير مديرية لواء وادي السير
2- نقل المهندس الزراعي زياد محمد احمد علاوي مديرا لمديرية زراعة لواء عي
3- المهندس الزراعي هيثم محمد عبد المهدي الغصاونة الرواشدة قائما بأعمال مدير مديرية زراعة لواء القويرة
4- المهندس الزراعي لؤي محمد عبدالكريم العدوان قائما بأعمال رئيس مركز زراعي جسر الملك حسين بمديرية زراعة وادي الأردن.
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