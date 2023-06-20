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الثلاثاء، 20-06-2023 09:23 م

وزير الزراعة يفتتح بازار أكلة وحرفة

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، بازار "أكلة وحِرفة" ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية-ايفاد وتنظيم من مؤسسة نهر الأردن في جاليريا مول والذي يستمر لمدة 3 أيام.

ويهدف البازار إلى تشبيك وتسويق منتجات المستفيدين من منح المشاريع الصغيرة ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر.

وقال الحنيفات، إن الوزارة ومن خلال هذا المشروع قدمت منحا مالية لـ2005 مستفيدين من الأسر الأردنية الريفية في المحافظات والأطراف، إضافة إلى اسر اللاجئين السورين، ويقدم البازار فرصة تسويقية لعرض منتجات هذه الأسر من صناعات غذائية وحرف يدوية، وذلك ضمن محور التنمية الريفية في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة .

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