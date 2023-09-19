وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس جمعية النقل السياحي

الوكيل الاخباري - بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، أعضاء جمعية النقل السياحي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي.



وقال القيسي، إن السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني، التواصل الدائم وتبادل المعلومات مع مكونات القطاع تحت مظلة الوزارة التي تعد الجامع بين كل هذه القطاعات.



وأكد تعاون الوزارة مع جمعية النقل السياحي بالمواضيع المتعلقة بالتدريب وإعادة التأهيل، ودعم الجمعية في أية تحديات تواجهها، سيما وأن النقل السياحي أحد أهم مكونات القطاع السياحي.

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