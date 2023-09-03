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الأحد، 03-09-2023 12:43 م

وزير السياحة يرعى احتفالية بلدية جبل بني حميدة بفوزها بجائزة البلدية النظيفة

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الوكيل الإخباري- رعى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي احتفالية بلدية جبل بني حميدة بفوزها في المركز الأول للبلديات النظيفة عن الفئة الثالثة، بحضور رسمي وأبناء المجتمع المحلي.

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وهنأ الوزير أهالي جبل بني حميدة بهذا الإنجاز الذي يدل على جدية البلدية ليكونوا الأنموذج، فالسياحة والنظافة صنوان لا يفترقان حيث تمثل النظافة مقياس حضارة أي شعب.


وقال إن هذا المكان مقدس للمسلمين والمسيحيين وتشكل محافظة مادبا أنموذجا للعيش المشترك بفسيفسائها الحجري والبشري.


وعبر رئيس البلدية محمد وراد الشخانبة عن شكره لرعاية وزير السياحة لهذه الاحتفالية في بلدية جبل بني حميدة والتي استطاعت تحقيق هذا الإنجاز، الذي جاء نتيجة تضافر جهود متواصلة من كوادر البلدية ومتابعة حثيثة للاستجابة لكل متطلبات الفوز بهذه الجائزة.


وعبر عن أمله بأن تحظى المنطقة بمزيد من الرعاية لتحقيق التنمية فيها وتثبيت سكانها فيها حيث تعاني من بعدها عن مركز المحافظة.


وألقى عدد من أبناء المجتمع المحلي كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها عن سعادتهم بهذا الإنجاز، شاكرين جهود رئيس البلدية والأعضاء.


وأقيمت حلقات السامر ابتهاجا بهذه المناسبة فيما وزع راعي الحفل الدروع التكريمية على مستحقيها، كما تسلم رئيس البلدية ثلاثة دروع تكريما للبلدية على هذا الإنجاز.


 




 

 


 

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