وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

الوكيل الاخباري- كرم وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، اليوم الخميس في مقر الوزارة، الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري، بفئتيها الأولى للتوثيق المعماري والتاريخي للمباني والمعالم التراثية في محافظات المملكة، والثانية لمشاريع التطوير وإعادة التأهيل والتشغيل.

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وبين، خلال حفل التكريم الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومستشار الوزير هشام العبادي، ومساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس أيمن أبو خروب، أن الوزارة قامت بإنفاذ قانون حماية التراث العمراني والحضري، وجرى وضع أسس ومعايير السجل الوطني للتراث العمراني والحضري، والذي يعد مصدراً مهما للتوثيق.



وأشار الفايز إلى أنه جرى إطلاق السجل الوطني للتراث في شهر أيلول الماضي، واعتماد 13 موقعاً تراثياً "مبنى تراثي" ضمن حدود أمانة عمان الكبرى كخطوة أولى في بناء سجل التراث العمراني والحضري؛ بهدف الحفاظ عليها وحمايتها وصيانتها.



وقال: "إن إطلاق هذه الجائزة يأتي إيماناً من الوزارة في دور الشباب في حماية التراث، ودورها في نشر التوعية وتحفيز الأجيال القادمة على الحفاظ على هذا الموروث الثقافي، إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشبابية لطلبة الجامعات من خلال مشاريع التخرج لهندسة العمارة، والتشاركية بين الوزارة والقطاع التعليمي في مجال حفظ التراث الوطني.



وأضاف الفايز " تسعى الوزارة بالتعاون مع شركائها في مختلف القطاعات إلى جعل التراث على مختلف أشكاله جزءا من الهوية الوطنية وعنصراً مهما في ترسيخ مفهوم الإرث الحضاري الأردني"، لافتا إلى أن الجائزة تعد من ضمن استراتيجيات الوزارة في إدارة وحماية التراث، وتحفيز طلبة الجامعات على التوجه في مشاريعهم لتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التراثية.