وزير الشباب يبحث مع سفيري السويد وأذربيجان أوجه التعاون

الوكيل الاخباري - بحث وزير الشباب محمد النابلسي، في لقاءين مع سفيري السويد اليكسندرا ريدمارك، وأذربيجان ايلدار سليموف، أوجه التعاون الشبابي المشترك.



وناقش النابلسي مع سفيرة السويد لدى المملكة برفقة الرئيسة التنفيذية لمعهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شارلوتا سباريه، القضايا الشبابية ذات الأولوية والبرامج التي يقدمها معهد الحوار السويدي في إطار تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وترجمة القرار الأممي 2250 الشباب والسلم والأمن.

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