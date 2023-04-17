الإثنين 17-04-2023
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الإثنين، 17-04-2023 12:42 ص

وزير الشباب يرعى اختتام بطولة خماسيات كرة القدم الرمضانية

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير الشباب محمد النابلسي، مساء اليوم الأحد، المباراة الختامية لبطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2023 في العاصمة عمان، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ومحافظ جرش فراس الفاعور، ومدير شرطة جنوب عمان سفيان ربابعة، وأبناء المجتمع المحلي.

وفاز فريق العاصمة ببطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2023، بعد تغلبه في المباراة الختامية على فريق جرش، والتي جرت اليوم على ملعب حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين.

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