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الإثنين، 13-02-2023 09:39 م

وزير الشباب يشارك بالقمة العالمية للحكومات والاجتماع العربي للقيادات الشابة في دبي

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الوكيل الاخباري - شارك وزير الشباب محمد النابلسي اليوم الاثنين، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار.

وحسب بيان للوزارة، فقد شارك النابلسي ووزراء الشباب والرياضة العرب وقادة العمل الشبابي العربي، في الاجتماع العربي للقيادات الشابة في نسخته الثانية تحت شعار "تأملات في تاريخ الشباب العربي"، الذي أقيم بهدف تعزيز العمل الشبابي الحكومي العربي المشترك وتوحيد الرؤى والتطلعات لخدمة قضايا الشباب.

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