وزير الشباب يطلع على نشاطات جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية

الوكيل الاخباري - اطلع وزير الشباب محمد النابلسي خلال زيارته، اليوم الأربعاء، جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، على أهداف ونشاطات الجمعية وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجهها.



وأكد النابلسي، خلال الزيارة، دعم الوزارة للجمعية من خلال وجود شراكة قوية بينهما لما فيه مصلحة الشباب الأردني واستثمار الطاقات الشبابية وتمكينهم من القيام بدورهم تجاه مجتمعهم، مشيدا بدور الحركة الكشفية والإرشادية ودور الجمعية في النهوض بالعمل الكشفي والارشادي على المستوى الوطني والعالمي.

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