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الخميس، 16-03-2023 08:42 م

وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بالقطاع الجوي

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الوكيل الاخباري - أطلق وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الخميس، برنامج التأهيل الوظيفي بالقطاع الجوي الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع أميديست/ الأردن، وشركة بوينج العالمية، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني، والملكية الأردنية، وعدد من الشركات والأكاديميات الرائدة في مجال الطيران.

وقال النابلسي خلال حفل إطلاق البرنامج الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب، إن تمكين الشباب بمختلف مهارات ومتطلبات سوق العمل يعد هدفا وطنيا تسعى وزارة الشباب إلى تحقيقه عبر الاستراتيجية الوطنية للشباب، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المحلي.

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