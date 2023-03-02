اختتام المؤتمر الأول لمشروع إشراك جيل الشباب في التعلم عن ماضي عمان

الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الأول لمشروع "إشراك جيل الشباب في التعلم عن ماضي عمان وتعدد ثقافاتها" الممول من نيوتن الخالدي من خلال مجلس البحوث للفنون والعلوم الإنسانية.



وقال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، الذي رعى فعاليات الاختتام، مندوبًا عن وزير السياحة والآثار، إن المشروع الذي تعد الدائرة شريكًا رئيسيًا فيه، يسعى إلى إيجاد وتطوير المعايير والممارسات المحلية للعمل المتحفي وبناء الشراكات مع المدارس والجامعات .

اضافة اعلان