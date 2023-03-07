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الثلاثاء، 07-03-2023 02:46 م

عزايزة والمعايطة: توسيع المشاركة السياسية مسؤولية وطنية مشتركة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن توسيع المشاركة السياسية والحزبية في المجتمع الأردني، مسؤولية وطنية مشتركة.

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وأشارا خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلى ضرورة تطبيق الرؤى الملكية السامية في التحديث السياسي للوصول إلى جميع فئات المجتمع لا سيما الشباب والنساء.


وشددا على ضرورة تعزيز القناعات لدى الشباب الأردني بأهمية مسار التحديث السياسي وأثره الإيجابي على جميع مناحي الحياة من خلال دورهم في الانخراط بالأحزاب الفاعلة التي تمتلك برامج تلبي طموحاتهم، وتعزز دورهم في عملية المشاركة الفاعلة.


وبحث عزايزة والمعايطة آليات التنسيق والعمل المشترك واللقاءات الدورية، وتشكيل مجموعات عمل تنسيقية لمتابعة تنفيذ البرامج وضمان وصولها إلى أطياف المجتمع كافة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في إيصال الرسائل التوعوية والتحفيزية لأفراد المجتمع.

 




 

 


 

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