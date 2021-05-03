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الإثنين، 03-05-2021 09:53 ص

وزير الصحة : نتجهز جيداً و قرارات صعبة ومزعجة في الايام القادمة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان خطة الحكومة في تخفيف الاجراءات وعودة الحياة الى طبيعتها في الفترة القادمة مرهون بالمنحنى الوبائي وخاصة بعد تسجيل اصابات بالمتحور الهندي في الاردن .

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واضاف الهواري ان الوضع الوبائي في الهند مرعب ويتم يوميا تسجيل عدد ضخم من الاصابات بالفيروس .

 

واكد الهواري على ان هناك قرارات صعبة ربما تزعج البعض في الايام القادمة في حال انتشرت السلالة الهندية في الاردن لان صحة وحياة المواطن هي اولوية .

 

واشار الهواري الى ان وزارة الصحة تستعد لما هو قادم بالتجهيز والتحضير على مختلف الاصعدة .  

 




 

 


 

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