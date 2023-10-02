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الإثنين، 02-10-2023 02:41 م

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدارس بشأن المطعوم

مدرسة


الوكيل الإخباري - مجدي الباطية -  أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن المطاعيم ليست إجبارية ولم تقم الوزارة في الحملة الحالية والسابقة بإجبار المواطنين على تلقي المطاعيم.

وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، أن الجهات المعنية اكتفت بإرسال نماذج إلى أولياء الأمور يتم تعبئتها بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب، حيث يترك التقدير لأوليا الأمور والحكومة تعمل لمصلحة طلبة المدارس. 

وأكّد الهواري أن الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة باستخدام مطعوم آمن وفعال .

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