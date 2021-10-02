السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

القطاعات التجارية: النشاط الاقتصادي لم يستعد عافيته

الملك يوجه بالسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان

بسبب هذه المخاطر امنع أطفالك من استخدام الهاتف

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مطالبة لوزير الأوقاف بالعودة عن إجراءات التباعد في المساجد

إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

السفير الهندي يفتتح المركز الهندي الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

التربية توضح حول تمديد خدمات حملة الدبلوم في الوزارة

الشنطي يحذر من ارتفاع ألم الرقبة والصداع التوتري عند طلبة المدارس

طبيب اردني يتوقع توفر دواء كورونا الجديد نهاية العام الحالي

السبت، 02-10-2021 03:45 م

وزير الصحة يعمم بمراقبة الالتزام بالدوام

920213016363312190037


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على متابعة مدى التزام الكوادر بالدوام الرسمي من خلال ساعات الدوام او من خلال السجلات الورقية وارسال تقرير شهري لمديرية الرقابة والتدقيق الداخلي بالوزارة بالغير ملتزمين.

ووجه الهواري كتابا الى مدراء الادارات والمديريات استنادا الى نظام الخدمة المدنية المعمول به وحرصا على المصلحة العامة وعلى تحقيق التوزيع العادل للكوادر الصحية داخل المنشأة الصحية قرر فيه تزويده بخطة اعادة توزيع الكوادر الصحية بما يتناسب مع حجم العمل والاستخدام الامثل من امكانيات الكوادر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

القطاعات التجارية: النشاط الاقتصادي لم يستعد عافيته

9202130135714904920977

الملك يوجه بالسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

720214215725575566622

مطالبة لوزير الأوقاف بالعودة عن إجراءات التباعد في المساجد

4

السفير الهندي يفتتح المركز الهندي الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية توضح حول تمديد خدمات حملة الدبلوم في الوزارة

أخبار متعلقة
هواري 2

تشكيلات إدارية في الصحة - أسماء

هواري لوغو 2

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين

920218104159724753658

تعميم من وزير الصحة الى جميع المستشفيات

الهواري

وزير الصحة : الانتهاء من هيكلة وزارة الصحة الأسبوع القادم

مستشفى البشير الحكومي بمنطقة الاشرفية بالعاصمة عمان (ارشيفية)

أول رد من مدير مستشفى البشير المستقيل على وزير الصحة

920211474313104794884

تعيين مدير جديد لمستشفيات البشير اليوم