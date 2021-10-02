وزير الصحة يعمم بمراقبة الالتزام بالدوام

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على متابعة مدى التزام الكوادر بالدوام الرسمي من خلال ساعات الدوام او من خلال السجلات الورقية وارسال تقرير شهري لمديرية الرقابة والتدقيق الداخلي بالوزارة بالغير ملتزمين.



ووجه الهواري كتابا الى مدراء الادارات والمديريات استنادا الى نظام الخدمة المدنية المعمول به وحرصا على المصلحة العامة وعلى تحقيق التوزيع العادل للكوادر الصحية داخل المنشأة الصحية قرر فيه تزويده بخطة اعادة توزيع الكوادر الصحية بما يتناسب مع حجم العمل والاستخدام الامثل من امكانيات الكوادر.

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