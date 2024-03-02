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السبت، 02-03-2024 01:21 م

وزير الصحة يفتتح مركزي صحي الياروت ومدّين بالكرك

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت مركز صحي الياروت ومركز مدين الأوليين بمحافظة الكرك بتكلفة بلغت 2 مليون دينار، كما زار الهواري مبنى مؤسسة إعمار الكرك.اضافة اعلان


وحضر افتتاح المركزين الصحيين الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وعدد من نواب محافظة الكرك ورئيس مجلس المحافظة ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور أيمن الطراونة.

ويحتوي مركز صحي الياروت الذي بلغت تكلفة إنشاؤه مليون و200 ألف دينار من مخصصات اللامركزية وبمساحة بناء بلغت نحو ألف متر مربع، على عيادات للطب العام وطب الأسنان والأمومة والطفولة، كما يحتوي على مستودع أدوية لألوية شمال محافظة الكرك، ويقدم خدماته لسكان منطقة ياروت والمناطق المجاورة، وبنحو 500 مراجع شهرياً.

وبلغت تكلفة إنشاء مركز صحي مدين نحو 800 ألف دينار من مخصصات وزارة الصحة وبمساحة بناء حوالي 600 متر مربع، ويقدم المركز خدمات الطب العام لأكثر من 500 مراجع شهرياً. 

أمّا مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل الذي تقوم عليه جمعية "همتنا" ضمن مبادرتها لإعادة تأهيل وتطوير 25 مركز صحي، فيهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم القطاع الصحي الحكومي.

 




 

 


 

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