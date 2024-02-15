كلفة الحج المميز للعام الحالي بين 4700 و7 آلاف دينار

الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن كلفة الحج المميز للعام الحالي ستتراوح بين 4700 و7 آلاف دينار.

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وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن كلفة الحج للفنادق فئة 5 نجوم ستتراوح بين 3393 و3942 دينارا.

وأضاف أنه تم التعاقد خلال العام الحالي على خدمات مميزة للحجاج الأردنيين وعرب 48 تتضمن خيم مكيفة وخدمات طعام من أجل تحقيق الراحة للحجاج.

وأشار الخلايلة إلى أن الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لهذا الموسم هي فناظق بمستوى جيد جدا ولا تزيد سعتها على 1000 حاج وبمسافة لا تزيد على 800 متر، وتم تحسين خدمات الإعاشة في الفنادق واستئجار مواقع في منى لا يزيد بعدها على 650 متر عن الجمرات وتوفير وجبات طازجة بالمشاعر المقدسة وزيادة عدد الدورات الصحية.