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الثلاثاء، 13-02-2024 02:31 م

وزير الأوقاف: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن موجودات صندوق الحج تجاوزت 333 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي.

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وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد المدخرين في صندوق الحج بلغ 65 ألف، وبلغ حجم التمويلات التي منحها الصندوق 113.259 مليون دينار، فيما بلغ حجم أرباح الصندوق منذ تأسيسه قبل عشر سنوات نحو 56 مليون دينار.

 

وأضاف أن مشاريع دائرة تنمية أموال الأوقاف توفر نحو 20 ألف فرصة عمل، وأن عائدات الاستثمار للأملاك الوقفية بلغت 7.4 مليون دينار، فيما بلغ حجم المشاريع المنفذة 127 مليون دينار.

 

وأشار إلى أن موجودات الوقف النقدي بلغت 20 مليون دينار، فيما بلغت قيمة التمويلات خلال عامين نحو 10 مليون و170 ألف دينار.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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