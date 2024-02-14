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الأربعاء، 14-02-2024 03:45 م

الخلايلة يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا مجانيا في القويسمة

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة بمنطقة "خريبة السوق" في لواء القويسمة.

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وقال الخلايلة، إنّ الله سبحانه وتعالى حث في كتابه الكريم على التعاون على البر والتقوى مُستشهداً بالآية الكريمة "وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثمِ والْعُدْوَان"، مشيرا إلى أنَّ الهدف من الأيام الخيريّة والأيام الطبيّة المجانيّة التعاون والتكاتف والوقوف على احتياجات العائلات الفقيرة والمحتاجة.


وأضاف "أنّنا في وزارة الأوقاف نعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في النزول إلى الميدان، والاستماع لملاحظات المواطنين، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة، والاستفادة من التغذية الراجعة حول المشاريع والبرامج المتعلِّقة بقطاع الأوقاف لغايات التحسين والتطوير".


وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتوزيع مساعدات مالية لـ 50 يتيمًا ولـ 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، مشيراً إلى وجود 350 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء القويسمة، إضافة إلى وجود 370 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام، وتنفيذ 4 مشاريع تأهيلية، وترميم منزل واحد.


من جانبه، قال متصرف لواء القويسمة صقر الدروع الدعجة، في كلمة نيابةً عن المجتمع المحلي، إنّ هذه الفعالية تأتي في غمرة احتفالات المملكة بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، وعيد ميلاد جلالة الملك ومرور 25 عامًا على تولّيه سلطاته الدستورية، لافتًا إلى أنّ هذه الفعالية تجسد نهج التواصل مع المواطنين بناءً على التوجيهات الملكيّة ولأهمية التشاركيّة بين جميع الجهات للتخفيف عن كاهل الأسر والمواطنين.


وتابع الدعجة، "يقف الأردنيّون وقفة عز وشموخ خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، وقواته الباسلة الذي يواصل الدفاع عن حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم الشرعيّة وينادي بكل المحافل الدولية بأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا من خلال الحل العادل للقضيّة الفلسطينية".


كما افتتح وزير الأوقاف، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة، وشمل على تقديم الرعاية الصحيّة لأهالي اللواء في العديد من الاختصاصات الطبيّة.


وحضر الافتتاح، النائب مغير الهملان الدعجة، والشيخ عبدالكريم الحويان، ومدير ومديرية أوقاف عمّان الثالثة الدكتور عبدالسلام دويرج البزايعة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ووجهاء وأهالي اللواء.

 




 

 


 

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