السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : هؤلاء من سيتلقون جرعة ثالثة من لقاح كورونا

إعلان هام لطلبة التوجيهي الناجحين في عدة دورات ممن تقدموا بطلبات قبول موحد

الاتحاد الأوروبي: لا اعتراف ولا محادثات سياسية مع طالبان حتى الآن

الحكومة اللبنانية تخفض دعم استيراد الوقود

وزير الصحة يكشف عن اجراءات وقرارات حكومية

أخبار سارة زفتها الحكومة اليوم للأردنيين للتخفيف عليهم

دعوات لتبسيط إجراءات التراخيص في مناطق الأمانة

احتجاجات ضد قيود كورونا في فرنسا

مياهنا : من لم تصله المياه في البنيات الأحد سيزوَّد بصهاريج

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاحد

السبت، 21-08-2021 08:58 م

وزير الصحة يكشف عن اجراءات وقرارات حكومية

الهواري



الوكيل الاخباري - دعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلى الاقبال على تلقي المطاعيم باعتبارها السبيل الوحيد لرفع المناعة والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي ومنع تطوره الى مستويات مقلقة وغير مقبولة، مؤكدا توفر المطاعيم واستمرار وصولها على دفعات الى المملكة.اضافة اعلان


وعرض الوزير استراتيجية الوزارة المتبعة بالتعامل مع جائحة كورونا وتطورها، من خلال التركيز على تحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات الميدانية ورفع طاقتها الاستيعابية بزيادة تبلغ 500 سرير، بعد إعادة هيكلة انظمة الاكسجين في هذه المستشفيات لاستيعاب اي ارتفاع في اعداد الاصابات.

وفيما يتعلق بخطط الوزارة لسد النقص في الكوادر الطبية، ولاسيما اطباء الاختصاص في مستشفيات الوزارة، وتوفير الكوادر المؤهلة، قال الدكتور الهواري، إن الوزارة تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا وبالغا، مبينا ان الوزارة بصدد اطلاق برنامج تدريبي طموح يعتبر الاول من نوعه، ومعتمد من المجلس الطبي الاردني لربط الكوادر الطبية الاردنية وبخاصة اطباء الاختصاص في مستشفيات البشير بشكل أولي، مع كوادر اردنية مؤهلة تعمل خارج المملكة وفي مستشفيات متطورة وخصوصا في الولايات المتحدة الاميركية للتدريب في مختلف التخصصات الطبية، ويعد التوسع في هذا البرنامج على سلم اولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، وستعمل على ذلك من خلال عدد من الشركاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820211112853157721992

الصحة : هؤلاء من سيتلقون جرعة ثالثة من لقاح كورونا

8202118163456824037049

إعلان هام لطلبة التوجيهي الناجحين في عدة دورات ممن تقدموا بطلبات قبول موحد

7202117144734255874778 (1)

أخبار سارة زفتها الحكومة اليوم للأردنيين للتخفيف عليهم

820216201232156759957

دعوات لتبسيط إجراءات التراخيص في مناطق الأمانة

w

مياهنا : من لم تصله المياه في البنيات الأحد سيزوَّد بصهاريج

w

الكشافة والمرشدات تختتم مشاركتها في منتدى الشباب الكشفي العالمي

أخبار متعلقة
6afd0dceb02c442a2f87535d3420bbe4

شركس: المطاعيم تخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية

وزارة الصحة

الصحة : الوضع الوبائي في المملكة مستقر

7202126194452589900581

لجنة الاوبئة : لن نعود إلى الاغلاقات

7202131171340565350066

الأردن يتجاوز 3 ملايين جرعة أولى

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

هواري 1

وزير الصحة لـ الوكيل : 100 ألف جرعة لقاح 'سبوتنيك V ' وصلت المملكة