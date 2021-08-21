وزير الصحة يكشف عن اجراءات وقرارات حكومية

الوكيل الاخباري -

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دعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلى الاقبال على تلقي المطاعيم باعتبارها السبيل الوحيد لرفع المناعة والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي ومنع تطوره الى مستويات مقلقة وغير مقبولة، مؤكدا توفر المطاعيم واستمرار وصولها على دفعات الى المملكة.وعرض الوزير استراتيجية الوزارة المتبعة بالتعامل مع جائحة كورونا وتطورها، من خلال التركيز على تحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات الميدانية ورفع طاقتها الاستيعابية بزيادة تبلغ 500 سرير، بعد إعادة هيكلة انظمة الاكسجين في هذه المستشفيات لاستيعاب اي ارتفاع في اعداد الاصابات.وفيما يتعلق بخطط الوزارة لسد النقص في الكوادر الطبية، ولاسيما اطباء الاختصاص في مستشفيات الوزارة، وتوفير الكوادر المؤهلة، قال الدكتور الهواري، إن الوزارة تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا وبالغا، مبينا ان الوزارة بصدد اطلاق برنامج تدريبي طموح يعتبر الاول من نوعه، ومعتمد من المجلس الطبي الاردني لربط الكوادر الطبية الاردنية وبخاصة اطباء الاختصاص في مستشفيات البشير بشكل أولي، مع كوادر اردنية مؤهلة تعمل خارج المملكة وفي مستشفيات متطورة وخصوصا في الولايات المتحدة الاميركية للتدريب في مختلف التخصصات الطبية، ويعد التوسع في هذا البرنامج على سلم اولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، وستعمل على ذلك من خلال عدد من الشركاء.