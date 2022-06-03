وزير الصناعة: الشراكة الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل اقتصادي

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الشراكة الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل اقتصادي.

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وأضاف الشمالي، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أنه كان هنالك توافقاً بين الدول الثلاث حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مؤكداً أن الأردن يمتلك دور محوري في المنطقة، وهو أمر هام في الشراكة مع مصر والإمارات.



وكشف الشمالي، عن طلب من دولة عربية موجه للدول الثلاث، للمشاركة بالمبادرة الأردنية المصرية الإماراتية المشتركة، مضيفاً أن الدول الثلاث وافقت بشكل مبدئي على الطلب، وقد يتم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع المشترك في مصر قريباً.



وأشار إلى أن المبادرة المشتركة، كان لها اهتمام ملكي كبير منذ وجودها كفكرة وحتى توقيع الاتفاقية بما يعود بالنفع على الدول الثلاث من حيث التكامل الاقتصادي.



وأوضح أن المنتج الذي يصدر من أي من الدول الثلاث، ملزم توزيعه على الدول الثلاث.



