الجمعة 03-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: أسعار الدواجن في الأردن الأقل في العالم ونواجه الغلاء بـ 20 عين حمراء

بيان من الاوقاف حول حريق مسجد الملك المؤسس - صور

وزير الصناعة: الشراكة الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل اقتصادي

توقعات بتسارع معدل التضخم في الأردن في 2022

ما هي بكتيريا "إي كولاي" التي أصيب بها 35 شخصاً في جرش؟

حريق مستودع في مسجد الملك المؤسس بالعبدلي - صور

بيان من وزارة الحج السعودية بشأن فتح باب التسجيل للحجاج

تسمم 35 شخصا في جرش وتشكيل لجنة تحقيق

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب علي جمعة الجوابرة - صور

تحويلات مرورية لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

الجمعة، 03-06-2022 09:00 م

وزير الصناعة: الشراكة الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل اقتصادي

Screenshot-2022-06-03-204956


الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الشراكة الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل اقتصادي.

اضافة اعلان


وأضاف الشمالي، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أنه كان هنالك توافقاً بين الدول الثلاث حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مؤكداً أن الأردن يمتلك دور محوري في المنطقة، وهو أمر هام في الشراكة مع مصر والإمارات.


وكشف الشمالي، عن طلب من دولة عربية موجه للدول الثلاث، للمشاركة بالمبادرة الأردنية المصرية الإماراتية المشتركة، مضيفاً أن الدول الثلاث وافقت بشكل مبدئي على الطلب، وقد يتم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع المشترك في مصر قريباً.


وأشار إلى أن المبادرة المشتركة، كان لها اهتمام ملكي كبير منذ وجودها كفكرة وحتى توقيع الاتفاقية بما يعود بالنفع على الدول الثلاث من حيث التكامل الاقتصادي.


وأوضح أن المنتج الذي يصدر من أي من الدول الثلاث، ملزم توزيعه على الدول الثلاث.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image628f679aee087

الحكومة: أسعار الدواجن في الأردن الأقل في العالم ونواجه الغلاء بـ 20 عين حمراء

image

بيان من الاوقاف حول حريق مسجد الملك المؤسس - صور

148994

ما هي بكتيريا "إي كولاي" التي أصيب بها 35 شخصاً في جرش؟

320223010616611682682

حريق مستودع في مسجد الملك المؤسس بالعبدلي - صور

629a26c9657f7

تسمم 35 شخصا في جرش وتشكيل لجنة تحقيق

image (2)

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب علي جمعة الجوابرة - صور

أخبار متعلقة
wx600_567500

توافق أردني مصري إماراتي للتشارك في زراعة القمح والشعير والذرة

7e66d81e-66

أمانة عمان تنكس الأعلام بعد إعلان الحداد على وفاة رئيس دولة الإمارات

627e5d878f1d5

حداد عام وتنكيس الأعلام في الأردن لـ3 أيام حدادا على الرئيس الإماراتي الراحل

627e59b23dc7c

الديوان الملكي ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد 40 يوما

image (2)

الملكة عن الراحل الشيخ خليفة بن زايد: صاحب مواقف مشرفة

image

الخصاونة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان