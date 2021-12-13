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الإثنين، 13-12-2021 08:37 ص

وزير الصناعة والتجارة يغادر إلى بغداد

يوسف الشمالي


الوكيل الإخباري - يغادر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الاثنين، إلى بغداد، لافتتاح معرض الصناعات الأردنية المقام في العاصمة العراقية وتشارك فيه 95 شركة أردنية في قطاعات صناعية وانتاجية مختلفة، مندوبا عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

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ويلتقي الوزير بحضور السفير الأردني لدى العراق منتصر العقلة، عددا من الوزراء والمسؤولين العراقيين للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات ومتابعة الإجراءات الخاصة بزيادة حجم التجارة البينية وإقامة المدينة الاقتصادية المشتركة وتحفيز رجال الأعمال في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على تحقيق التكامل في العديد من المجالات في إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر أيضا.


ويلتقي الوزير أيضا بحضور رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير بممثلي اتحاد الصناعات العراقي وممثلي الشركات الأردنية المشاركة في المعرض. 


وأكد الشمالي عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين وكذلك العمل الدؤوب لتنمية التعاون الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين.


 




 

 


 

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