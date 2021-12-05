الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

نائب يسأل الخصاونة عن إلغاء قرار وقف الحفلات الغنائية في عمّان - تفاصيل

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

مجاهد : لا علاقة للمذنب الجديد ليونارد بانتشار فيروس كورونا

الأحد، 05-12-2021 11:21 ص

الزيود يطالب الخصاونة بإعادة النظر بقرار فصل البلديات

الخصاونة


الوكيل الإخباري - طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود ، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعادة النظر بقرار فصل البلديات الواقعة في لواء الهاشمية والتي لم يحقق لها الدمج الخدمة المتوقعة وكذلك النظر بترفيع لواء الهاشمية كاستحقاق قانوني.

اضافة اعلان


وقال الزيود في رسالة وجهها للخصاونة إن لواء الهاشمية؛ هو جزء أيضاً من محافظة الزرقاء في هذا الوطن الغالي، ويسكن فيه قرابة (110) آلاف نسمة، و يعتبر من أكبر ثلاثة ألوية موجودة في المملكة، وواقع الحال أنه لا يملك من اسمه كلواء شيئاً، حيث حرم من أبسط حقوقه بوجود مديريات خدمة والتي يستوجب وجودها بالأساس الصفة الاعتبارية التي اكتسب اللواء صفته القانونية من أجلها وزاد ذلك هماً ما نتج من مشاكل الدمج.


وتحدث الزيود بلسان أبناء اللواء الذي خرج منه (لواء الهاشمية) مناشداً رئيس الوزراء إعادة النظر بدمج البلديات الذي تم بدون وجه حق، حيث فقد هذا القرار من مضمونه و لم يحقق الغاية التي تم الفصل من أجلها، مضيفاً :" تعلمون يا دولة الرئيس أن الدمج الأصل فيه المصلحة العامة والمنافع المتبادلة لأبناء اللواء القاطنين بهذه المناطق، وذلك مثل: وجود سوق اقتصادي مشترك أو خطوط خدمة نقل تربط مناطق غرب اللواء بشرقه أو خدمات أخرى تحقق الغاية والهدف، وليكن معلوماً لديكم أن أهم عناصر الدمج هو خلق بيئة مناسبة، ولكن وللأسف الشديد أحدث هذا الدمج تقاطعات في طموحات واستحقاقات السكان في هذا اللواء، فهي غير مريحة ومحكومة بأجواء ساخنة، وتُركت هذه المعطيات بدون معالجة."


وتابع الزيود "من حق أبناء قرى بني هاشم والسخنة وجود بلدية مستقلة تعبر عن احتياجاتهم. طالما أن ارتباطهم في كل شيء وقبلتهم الأولى هي الزرقاء مركز المحافظة، ومن جانب آخر كذلك فإن من حق أبناء الهاشمية القصبة وأم الصليح وغريسا والقنية والفيحاء أي المنطقة الشرقية وما يتبعها ويحقق مصالح أبنائها من خدمات سير النقل وأسواق الخدمة على صعيد الصحة والتعليم وحركة تسوقهم وارتباطهم الاجتماعي ، من حقهم وجود بلدية لهم تعبر عن تطلعاتهم واستقلاليتهم، وتنهي حالة الاحتقانات والإشكاليات التي تسبب بها الدمج غير المبرر."


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dff

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

WhatsApp Image 2021-12-05 at 1.59.57 PM

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري المغرب والهند

11080833_1563668980579393_5419731765237397085_o

توزيع الكهرباء تدعم مؤسسة الحسين للسرطان

0L5A9412

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

توظيف

دراسة تتوقع نمو التوظيف بقطاع الخدمات بالأردن

الخروف-الجورجي4

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

أخبار متعلقة
11202127142856538654943

محافظ الزرقاء : فيديو استدعاء طفل ووالده إلى مبنى المحافظة يجانب الصواب

261997211_2150266111779549_7317829909806417431_n

بعد ارتفاع الاصابات.. مستشفى الملكة علياء يعاود استقبال مصابي كورونا

1024x576_main_image5ddd5ff17784e

تحويلات مرورية على طريق أوتوستراد عمّان-الزرقاء اليوم

11202112101026601076631

تحويلات مرورية على طريق أوتوستراد عمان الزرقاء غدًا

الخصاونة لوغو

الخصاونة: الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور

ميدان_الجيش_العربي_3

بدء فعاليات مهرجان العلوم بالزرقاء