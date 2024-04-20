السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال يقر بإغتيال 10 فلسطينيين في العملية المستمرة بمخيم طولكرم

مطار دبي الدولي يعود للعمل بكامل طاقته

وزير الطاقة: الأردن يطمح لتطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة

قصص تفطر القلوب.. هكذا قتل الاحتلال آلاف الأجنة المجمدة في غزة

زراعة لواء الوسطية تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك وجها لوجه وسط غزة

الترخيص المتنقل في بلدية برقش غدًا الأحد

هنية في اسطنبول للقاء أردوغان

رئيس الجامعة الأردنية: يجب عدم نسيان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا وحرياتنا

نيوزويك: بعد 6 أشهر .. حماس تسيطر على الوضع في غزة

السبت، 20-04-2024 03:00 م

وزير الطاقة: الأردن يطمح لتطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة

6623a94c4e540


الوكيل الاخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، ان الاردن يطمح لتطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة واستغلال الفرص المتاحة في التحول الطاقي، سعيا ليكون مركزا اقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.اضافة اعلان


وأضاف في كلمة له خلال رعايته للحفل الختامي لمسابقة Solar Innovators Challenge "تحدي الطاقة الشمسية" والذي تنظمه لجنة المهندسين الشباب والإعلام الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين، ان المسابقة التي نختتمها اليوم تعطينا بارقة أمل ليكون للأردن دور كبير في التطور العلمي والتكنولوجي ليس في مجال الطاقة فحسب، ولكن في مجالات مختلفة في الاردن.

واشار الخرابشة ان الاردن ينظر الى الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، ونسعى لانتاجه واستهلاكه محليا وتصديره للخارج.

من جانبه قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن شعبة الهندسة الكهربائية في النقابة هي الحاضنة للذكاء الاصطناعي وللصناعات المتقدمة والحديثة، لافتا الى أن أي مجتمع غير صناعي يصعب عليه تحقيق التنمية المطلوبة.

و أضاف أن التحول في العالم اليوم هو تحول رقمي، وبالتالي فإن الشعبة الكهربائية في النقابة معنية بتطوير آليات عملها وتأهيل كفاءاتها الشبابية، خاصة وأن الاردن يعتبر من افضل الدول في مجال التحول الرقمي و في مجال الطاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713614150138

جمعية رجال الأعمال تعقد اجتماع الهيئة العامة

1713607006502

زراعة لواء الوسطية تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

1713606846105

الترخيص المتنقل في بلدية برقش غدًا الأحد

542451_5_1708426261

الحاج توفيق : تنظيم منتدى أعمال أردني -بحريني العام الحالي

نذير

رئيس الجامعة الأردنية: يجب عدم نسيان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا وحرياتنا

6623867f3e607

الإفراج عن 15 شخصا من موقوفي اعتصامات الرابية