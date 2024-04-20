وزير الطاقة: الأردن يطمح لتطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، ان الاردن يطمح لتطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة واستغلال الفرص المتاحة في التحول الطاقي، سعيا ليكون مركزا اقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.وأضاف في كلمة له خلال رعايته للحفل الختامي لمسابقة Solar Innovators Challenge "تحدي الطاقة الشمسية" والذي تنظمه لجنة المهندسين الشباب والإعلام الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين، ان المسابقة التي نختتمها اليوم تعطينا بارقة أمل ليكون للأردن دور كبير في التطور العلمي والتكنولوجي ليس في مجال الطاقة فحسب، ولكن في مجالات مختلفة في الاردن.واشار الخرابشة ان الاردن ينظر الى الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، ونسعى لانتاجه واستهلاكه محليا وتصديره للخارج.من جانبه قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن شعبة الهندسة الكهربائية في النقابة هي الحاضنة للذكاء الاصطناعي وللصناعات المتقدمة والحديثة، لافتا الى أن أي مجتمع غير صناعي يصعب عليه تحقيق التنمية المطلوبة.و أضاف أن التحول في العالم اليوم هو تحول رقمي، وبالتالي فإن الشعبة الكهربائية في النقابة معنية بتطوير آليات عملها وتأهيل كفاءاتها الشبابية، خاصة وأن الاردن يعتبر من افضل الدول في مجال التحول الرقمي و في مجال الطاقة.