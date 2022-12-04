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الأحد، 04-12-2022 12:21 م

وزير الطاقة يُطلق المرحلة الثالثة من برنامج دعم القطاع الصناعي

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية(صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) وغرفة صناعة الأردن اليوم الأحد المرحلة الثالثة من برنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع الصناعي لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة قدرة القطاع التنافسية بكلفة اجمالية للبرنامج تبلغ 4 ملايين دينار.

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ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية /رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور صالح الخرابشة اتفاقيات مع 10 مصانع تأهلت لهذه المرحلة من أصل 22 مصنعا تقدمت للاستفادة من البرنامج الذي يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمتمثلة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات.


وأكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي أهمية الاتفاقيات في توفير تمويل صناعي متخصص طويل الأمد ومتجدد واصفا القطاع الصناعي بانه اكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني “ولهذا طورت الوزارة من خلال صندوق الطاقة المتجددة هذا البرنامج التمويلي المتكامل لخدمة قطاع الصناعة”، وينفذ بالتعاون مع شركاء الوزارة : (البنك المركزي، البنوك التجارية، الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن).

 




 

 


 

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