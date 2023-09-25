وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

الوكيل الإخباري

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- أكد وزير العدل د. أحمد الزيادات خلال استقباله سعادة السفير الفرنسي السيد أليكسي لو كوورغرانميزون والوفد المرافق له في مكتبه اليوم الإثنين وبحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات في مجال المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، كما يرتبط الجانبان بعدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف في المجال القانوني والقضائي.من جهته ثمن السفير الفرنسي التعاون المشترك بين البلدين، معرباً عن أمله بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.