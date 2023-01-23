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الإثنين، 23-01-2023 02:47 م

وزير العمل: الأردنيون يعزفون عن العمل في بعض القطاعات

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد وزير العمل يوسف الشمالي أن الوزارة حاولت إغلاق بعض القطاعات على العمالة الوافدة واقتصارها على العمالة الأردنية إلا أنها وجدت عزوفا عنها.اضافة اعلان


وقال الشمالي، خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الأردنيين يعزفون عن العمل في بعض القطاعات ومنها الإنشاءات مثل تحميل وتنزيل الإسمنت.

وأضاف أن العمالة الوافدة تتمتع بالقوة الجسدية للعمل في مثل هذه القطاعات.

وأشار الوزير إلى وجود تهرب بالعمالة الوافدة في بعض القطاعات، حيث كان يُستقدم العامل على تصريح زراعي وبعد فترة ينتقل للعمل في قطاعات أخرى.

وبيّن أن معظم حراس العمارات من العمالة الوافدة لديهم تصاريح عمل زراعية.

 




 

 


 

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