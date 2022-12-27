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الثلاثاء، 27-12-2022 02:22 م

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن الفرق الميدانية التابعة للدائرة ستبدأ الاثنين المقبل، بتنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، وذلك لتوفير بيانات هامة حول القطاع الصحي في المملكة.

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ودعت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية بعد التأكد من الهوية الإحصائية، خاصة أن التعاون سبب رئيسي في إنجاح المسح، مؤكدة سرية البيانات المدلى بها من قبل المواطن.


وأشارت إلى أنه سيتم من خلال المسح قياس الوزن والطول للسيدات في الفئة العمرية من 15-49 سنة والأطفال الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات والمشمولين في عينة المسح، كما ستقوم الباحثة بفحص فقر الدم (الأنيميا) لجميع السيدات في الفئة العمرية من 15-49 سنة، إضافة إلى الأطفال الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات لتوفير مؤشرات صحية حول فقر الدم.

 




 

 


 

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