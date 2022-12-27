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الثلاثاء، 27-12-2022 02:10 م

ولي العهد يتابع تمرينا عسكريا تعبويا أردنيا إماراتيا

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الوكيل الإخباري- حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، تمرينا عسكريا تعبويا أردنيا إماراتيا مشتركا، نُفّذ في أحد ميادين التدريب في أبو ظبي.

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وشاركت في التمرين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إحدى سرايا كتيبة المدرعات/٢ الملكية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، والتي يخدم سمو ولي العهد فيها مساعدا لقائد سرية دبابات.


ويهدف التمرين، الذي اشتمل على هجوم مدبر نهاري لسرية دبابات زايد (اللوكليرك)، إلى تنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين، وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في مختلف الظروف والأوقات.


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي، قدمه القائمون على التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي سيناريوهات هجومية لتدريب المشاركين على مختلف المستويات من التخطيط وآلية التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.


وأظهر المشاركون في التمرين مستوى متميزا وكفاءة عالية واحترافية في التنفيذ.

 




 

 


 

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